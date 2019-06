TMW - Da Lazaro a Dzeko passando dal sogno Lukaku: il punto sull'Inter

Fonte: da Milano, Alessandro Rimi. Hanno collaborato Andrea Losapio e Alessio Alaimo

E' sempre al lavoro l'Inter, in queste ore impegnate nei summit di mercato. Oggi ancora con Federico Pastorello, agente tra gli altri del giovane Edoardo Vergani che dovrebbe essere inserito nell'affare Edin Dzeko con la Roma, per il quale è pronto un triennale da 4,5 milioni di euro: il baby italiano sembra intenzionato ad accettare, l'offerta dovrebbe essere di 12 più Vergani.

Da Lazaro a Lukaku - I nerazzurri pressano per prendere Valentino Lazaro dell'Herta Berlino, cresce la fiducia, mentre è stand-by per l'affare Nicolò Barella anche se per il mediano del Cagliari (richiesta 50 milioni di euro) i nerazzurri sono davanti a tutti. "Sogno non impossibile". Così, ieri, Pastorello su Lukaku: e l'Inter, a luglio, ci proverà, mentre è terminato in questi istanti il summit dove era presente anche Antonio Conte.