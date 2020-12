tmw Da titolare a sesta scelta, la strana parabola di Pisacane: può lasciare Cagliari a gennaio

Trenta partite nello scorso campionato, 134 minuti in quello attuale nelle prime 12 partite. Fabio Pisacane, per anni pilastro della difesa del Cagliari, con l'arrivo di Di Francesco è scivolato ai margini del progetto rossoblù. Da titolare a sesta scelta, uno degli uomini simbolo degli ultimi anni del Cagliari è rapidamente retrocesso nelle gerarchie dell'allenatore: difficile capire se sia o meno solo una scelta tecnica ma Pisacane - con un contratto in scadenza - a questo punto potrebbe muoversi già a gennaio visto che le offerte per lui non mancano. Ne arrivarono anche a settembre, ma in quella occasione per amore del Cagliari Pisacane decise di rifiutarle e restare. Ora però che non trova spazio, la risposta potrebbe essere diversa.