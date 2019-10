© foto di Federico Gaetano

Ousmane Dabo, ex centrocampista di Lazio e Atalanta, ha parlato del momento dei nerazzurri, terzi in campionato dopo il pari contro la Lazio di sabato scorso. "Ritornare tra le prime quattro? Secondo me sì. Ha fatto un buonissimo inizio di stagione, sta confermando la stagione scorsa, è una squadra stabile, che sa programmare. La società sa molto bene chi scegliere, non vedo perché dovrebbe avere un calo. Può stare in alto con Lazio, Roma e Milan".

Juventus, Napoli e Inter hanno qualcosa in più?

"Sì, tutte e tre. Come organico le vedo sopra, anche se le altre possono dare fastidio".