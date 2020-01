Fonte: Antonio Parrotto

Bryan Dabo, centrocampista della SPAL, ha commentato la sconfitta interna di oggi pomeriggio contro il Bologna: "Sicuramente rispetto alla gara contro l'Atalanta ci sono mancati cattiveria e attenzione. Il secondo tempo abbiamo tenuto palla ma abbiamo concesso troppo al Bologna. Anche il loro 1-1 arriva da una nostra disattenzione. Credo però che si possa tornare a far punti già dalla prossima partita. Non ho visto una SPAL morta, rispetto alla gara con l'Atalanta abbiamo fatto meno, ma adesso dobbiamo pensare alla prossima partita, alla prossima finale. Basta vincere una gara per tornare in corsa. Servono punti in tutte le partite. La mia condizione? Non sono al 100% dopo sei mesi lontano dal campo. Ancora una partita e sono quasi al massimo. La tifoseria? E' come giocare in uno stadio inglese. In più ci sostengono a prescindere dalla classifica. Una cosa che non accade in tutte le piazze".