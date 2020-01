Esordio in via Rossellini per Paolo Dal Pino, nuovo presidente della Lega Serie A che oggi ha partecipato alla sua prima assemblea dopo l’elezione, alla presenza dei rappresentanti di tutti i club del nostro massimo campionato. Al termine dell'assemblea, le sue parole sui temi dei diritti tv con una approfondimento anche sulla questione orari delle partite: "Ripensare gli orari in cui si gioca? È un tema sollevato da diversi presidenti, serve un equilibrio. Io sono sensibile a questo tema, dobbiamo pensare a chi guarda il nostro calcio anche all'estero: abbiamo potenzialità gigantesche, che non possiamo andare a sviluppare se non ragioniamo con questa flessibilità".

