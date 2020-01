TMW - Dal Pino è Presidente di Lega, Abete: "Ha 15 giorni per accettare"

Fonte: da Milano, Simone Bernabei e Antonio Vitiello

Giancarlo Abete, commissario tecnico della Lega di Serie A, ha parlato così dopo l'elezione di Paolo Dal Pino a nuovo Presidente di Lega. "L'obiettivo era quello di ripristinare gli organi della Lega, l'obiettivo è stato raggiunto al primo colpo della prima data utile dell'8 gennaio. E' motivo di soddisfazione per la Lega che riprende un percorso di normalità dopo le dimissioni di novembre di Miccichè ed è importante anche per la Federazione che mi ha nominato commissario. Il mandato era questo, sapete che era un commissariamento tecnico e non straordinario. C'era la volontà condivisa di modificare il sistema elettorale dalle prossime elezione: il fatto di non avere i candidati, di non avere la proposizione dei contenuti di una candidatura, determina problematiche. In ogni momento si vota liberamente, puoi votare anche chi non ha condizioni per esercitare il mandato. Quello di Dal Pino è un risultato superiore alla maggioranza di 11, penso e spero che accetterà: c'è stato consenso abbondante e sufficiente, sono fiducioso e convinto. Dal punto di vista operativo, poi, sarà tecnicamente il Presidente quando accetterà: ha quindici giorni di tempo per accettare e per rimuovere eventuali incompatibilità ma penso possa maturare in tempi più brevi".