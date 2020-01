TMW - Dal viaggio di Ausilio al colloquio tra Conte e Lippi: il punto sull'Inter

Fonte: dai nostri inviati a Milano. Hanno collaborato Raimondo De Magistris e Alessandro Rimi

Il mercato fino a tarda serata con l'obiettivo di esaudire i desideri di Antonio Conte. L'Inter è al lavoro, la sessione d'inverno sta vedendo i nerazzurri come assoluti protagonisti. E questo vale anche per la giornata odierna. Una missione lampo di Piero Ausilio che, a Londra, ha cercato di limare la distanza per Olivier Giroud con il Chelsea e per Christian Eriksen con il Tottenham. Se per il primo la quadra è dietro l'angolo, col sì del giocatore incassato da tempo, coi Blues pronti ad accettare una proposta da 5,5 bonus compresi, sul secondo servirà tempo. Intermediari al lavoro, la distanza si sta assottigliando tra 13 offerti e 20 richiesti. Si può fare, il danese ha già dato il placet.

La serata milanese: colloquio Conte-Lippi Il ds dell'Inter, Piero Ausilio, è tornato in tarda serata all'Aeroporto di Linate. Contestualmente, in un ristorante del centro, il tecnico Antonio Conte era in compagnia del resto della dirigenza che lo ha ragguagliato a riguardo. Non solo. Conte ha incontrato anche l'agente di Leonardo Spinazzola e Matteo Politano, Davide Lippi, che con un colloquio privato lo ha ragguagliato sulle condizioni del terzino.

Spinazzola-Politano, il punto In giornata, Spinazzola effettuerà dei test con Pintus e col resto dello staff tecnico di Conte e solo allora l'Inter valuterà se dare o meno l'accelerata per chiudere. Politano, intanto, ha già effettuato le visite a Roma e anche lui aspetta l'esito della trattativa Spinazzola. Non solo: la società nerazzurra ha deciso che darà la sterzata per Giroud solo quando l'addio di Politano sarà decisivo. Per questo sarà importante capire come andranno i test di Spinazzola, con Lippi e Conte che ne hanno discusso in nottata, intorno a mezzanotte. In una giornata targata Inter, che nel frattempo ha provato a variare la formula del trasferimento di Politano da prestito con obbligo a prestito con diritto. Niet della Roma, oggi si decide.