tmw Dall'asta per Kumbulla al rinnovo di Veloso e ai riscatti. Si muove il mercato dell'Hellas

E' un mercato in completa fase di stallo. Perché le grandi si stanno muovendo per esigenze tecniche e di bilancio, anche per delle rose profonde e una diversa possibilità di programmare anche grazie agli introiti. Però la fascia media del calcio italiano è in attesa di sviluppi e novità. C'è pure chi si è mosso per tempo, come l'Hellas Verona, soprattutto per le cessioni dei big. Su tutti Sofyan Amrabat che sarà un giocatore della Fiorentina, mentre per Marash Kumbulla l'asta è sempre aperta.

Lazio contro Inter La richiesta dell'Hellas è di 25 milioni di euro. La Lazio è in trattativa con tutto l'entourage del calciatore che ha buoni uffici con Claudio Lotito. Kumbulla è considerato il giocatore ideale su cui investire tra presente e futuro anche dal ds Igli Tare ma in un possibile sconto sulla trattativa ancora la Lazio non ha messo sul piatto contropartite convincenti per l'Hellas. A differenza dell'Inter che, pur indietro nella corsa al ragazzo, potrebbe convincere Setti e D'Amico anche con contropartite tecniche.

Veloso verso il rinnovo Intanto Miguel Veloso, faro e perno del centrocampo dell'Hellas Verona, è sempre più vicino al rinnovo di contratto. In scadenza in estate, le parti si sono date appuntamento alle prossime settimane per ratificare qualcosa che sembra però oramai deciso.

Riscatti sul tavolo Non tanto per il valore tecnico ma perché l'Hellas adesso vuole discutere con Genoa e Sampdoria per i riscatti di Koray Gunter e Valerio Verre. Gli scaligeri hanno un diritto fissato a 4 milioni ma tratteranno col Grifone per abbassare la cifra e lo stesso vale per il futuro di Verre, ora in prestito dal Doria.