TMW - Dalle parole ai fatti: ora Chiesa aspetta risposte concrete dalla Viola

Federico Chiesa si allena regolarmente e col solito puntiglio negli Stati Uniti insieme al gruppo. Al di là delle parole e della volontà di trattenere il gioiello viola espressa a più riprese dal patron Commisso, ora Chiesa deve essere convinto con i fatti che la Fiorentina potrà essere migliorata e che progressivamente potrà essere proprio all'altezza delle attese dello stesso Federico. Da più parti è stato sottolineato come il giocatore appaia in questi giorni un po' imbronciato ma in realtà il suo pensiero in questo momento è tutto rivolto ad allenarsi e ad essere al più presto al 100%. Certo, c'è da credere che qualche riflessione possa anche essere fatta sulla squadra che verrà. Nelle prossime ora comunque è previsto un incontro che coinvolgerà tutta la dirigenza - compreso il ds Pradè - per parlare per la prima volta in modo approfondito con Chiesa. Illustrando progetti e ambizioni. Chiesa ha un contratto fino al 2022 ed è quindi pronto a restare ma va allestita una formazione in grado di puntare a traguardi stimolanti.