TMW - Damiani: "Addio Della Valle? Ci lascia una grande proprietà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il noto agente, Oscar Damiani, presente a Milano per alcune trattative di mercato, ha parlato dell'addio della famiglia Della Valle alla Fiorentina. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Intanto ci lascia una grande proprietà che ha fatto molto per la Fiorentina. Tutti devono essere orgogliosi di quello che i Della Valle hanno fatto in questi anni. Per quel che riguarda la nuova spero possa fare bene e che abbia risultati".

Pensa che Pantaleo Corvino andrà via dalla Fiorentina?

"È uno dei più grandi dirigenti del calcio italiano, ha sempre fatto quadrare i conti ottenendo anche risultati. Se andrà via sono sicuro che avrà altre occasioni importanti".

Cosa deve fare la Fiorentina con Chiesa?

"Il problema è dei suoi agenti, della sua famiglia e di suo padre che ha giocato a grandi livelli e saprà qual è la migliore soluzione. Detto questo, chiunque lo prenderà farà un affare".