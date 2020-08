tmw Damiani: "Juve, la difesa deve far meglio. Milan, Pessina mi piace ma aspetto il campo"

Nell'intervista a TMW che potete vedere sotto Oscar Damiani ha parlato di Pirlo ("intelligente e grande campione, solo il campo dirà se la scelta è stata giusta) e della Juve in generale: "Con De Ligt infortunato e tre mesi fuori bisogna riflettere. La difesa deve fare meglio perchè sono stati presi troppi gol. Il centravanti? C'è Ronaldo, gioca dentro l'area e va bene Dybala che gli gira intorno. Per me Dybala resta a meno di offerte irrinunciabili; sul mercato non vedo però giocatori forti come Dybala che lo possano sostituire. Capitolo Inter: sul campo Conte è un numero uno, non entro nel merito delle altre questioni. Con lo Shakhtar sarà dura ma l'Inter può arrivare in fondo. Il Milan? Bakayoko mi piace, sarebbe un buon rinforzo anche per la fisicità. Mi fido dei dirigneti rossoneri. Pessina? Mi piace ed è un ragazzo serio ma il passaggio da una squadra di provincia ad un gran club è difficile e quindi può far bene ma voglio vedere il campo".

