TMW - Damiani: "Karamoh? Ci sono squadre in Italia. Parma? Vediamo"

Fonte: Dall'inviato, Alessandro Rimi

Altra giornata di visite nella sede dell'Inter, con l'agente Oscar Damiani che all'uscita si è soffermato brevemente con i cronisti presenti: "Agoume? Non ci sono novità, stiamo aspettando. Karamoh? Ci sono squadre che lo vogliono in Italia. Parma in pole? C'è anche il Parma, vediamo", le bevi di dichiarazioni rilasciate.

