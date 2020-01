TMW - Dani Olmo al Milan, l'accordo c'è già. Ma non fra i procuratori

© foto di PhotoViews

L'accordo fra il Milan e la Dinamo Zagabria c'è già. Dani Olmo è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore rossonero, perché Zvonimir Boban si è mosso personalmente con la dirigenza croata, con cui i rapporti sono idilliaci, ovviamente. Il valore è da 24 milioni più bonus per arrivare ai 30, al calciatore andranno 2,5 milioni di euro per un contratto fino al 2025.

I PROBLEMI - Perché, allora, Olmo non è già a Milano per le visite mediche? La situazione parte da lontano, cioè da quando il giovane Dani è arrivato a Zagabria, da capitano del Barcellona. Una scelta coraggiosa e che nessuno aveva compreso fino in fondo, almeno ai tempi. Gli accordi però fra il procuratore e il club erano semplici: più avanti la torta sarebbe stata divisa in parti uguali, senza però limiti. Insomma, c'era l'idea di una crescita e di una soddisfazione economica per entrambi.

LE COSE CAMBIANO - Ovviamente nessuno si sarebbe aspettato un'esplosione così. Soprattutto, nell'ultimo contratto ci sarebbe un capoverso apposito per le commissioni da corrispondere all'agente: 10%. Comunque alto rispetto agli standard che variano tra i 3 e il 5%, ma nel calcio ora le intermediazioni portano quasi più soldi che avere un giocatore sotto procura. E proprio sotto questo aspetto si sono introdotti varie parti per l'operazione, non solo gli agenti e il padre del calciatore. Per questo la richiesta è diventata molto più alta: difficile dare una percentuale, ma spropositate per qualsiasi affare, probabilmente oltre quelle per Raiola nell'affare Pogba (25% circa).

RISCHIO TRIBUNA - Per questo serve un passo indietro da parte di tutti. O, più semplicemente, trovarsi a metà strada e accontentarsi, senza tirare la corda. Anche perché Dani Olmo scade a giugno 2021, non c'è mai stato un accordo per il rinnovo - e difficilmente ci sarà - e da febbraio potrebbe finire in panchina. Una proposta è arrivata: circa 2 milioni con i bonus. Probabilmente con una clausola rescissoria potrebbe anche esserci un accordo, ma l'intenzione di Dani Olmo è quella di andare al Milan. E probabilmente succederà.