Intervistato in esclusiva da TMW, il nuovo difensore del Wuhan Zall FC Daniel Carriço ha spiegato la sua scelta di trasferirsi nella squadra della città da cui è partita l'emergenza Coronavirus lo scorso dicembre, raccontando al contempo anche il progressivo ritorno alla normalità della società cinese: "Ho 31 anni, ero in scadenza di contratto col Siviglia e, dopo tante stagioni nel calcio europeo tra Portogallo, Cipro, Inghilterra e Spagna, volevo vivere un'esperienza completamente nuova tanto a livello umano quanto professionale. Non mi sono mai pentito di questa scelta, neanche un giorno. Anzi sono emozionatissimo e non vedo l'ora di iniziare. Il Wuhan Zall FC mi ha voluto a tutti i costi e questo mi inorgoglisce".

Non le fa paura l'idea di doversi trasferire proprio nell'epicentro del nuovo Coronavirus?

"Ma quale paura? Per ora mi sto allenando con tutta la squadra a Marbella, nella Costa del Sol andalusa, e resteremo qui fino a fine marzo. Stiamo aspettando che l'allarme Coronavirus rientri completamente, prima di poter tornare in tranquillità a Wuhan e riprendere progressivamente in mano le nostre vite. In Cina, d'altronde, la situazione attuale è sicuramente meno preoccupante rispetto a quella del resto del mondo".

Quanto è stato difficile scegliere il Wuhan Zall FC dopo tanti anni ad alti livelli?

"All'inizio ho dubitato un po', non posso negarlo. Quando è iniziato il calciomercato invernale non si sapeva con precisione cosa fosse il COVID-19, ma solamente che c'era un nuovo virus in circolazione in Cina. Ho passato vari giorni a informarmi e lo stesso club mi ha tranquillizzato, garantendomi che non avremmo messo piede a Wuhan finché non fosse passata l'emergenza".

In Cina, intanto, c'è già una data ufficiale per quanto riguarda l'inizio del campionato.

"Sì, la Super League cinese dovrebbe cominciare il 15 aprile, la situazione a Wuhan e in Cina sta migliorando giorno dopo giorno. La nostra società è in contatto diretto con le autorità competenti e, appena non ci sarà più alcun rischio, partiremo per iniziare questa nuova avventura. Agli italiani, agli spagnoli, ai portoghesi e a tutti gli altri europei dico di seguire gli ordini che arrivano dai rispettivi Governi: per vincere questa battaglia serve un piccolo sforzo da parte di tutti. Insieme, possiamo farcela".