TMW - Danilo: "Avrei voluto essere allenato da Mihajlovic 10 anni fa"

Danilo Larangeira, difensore del Bologna, ha parlato in zona mista dopo la bella vittoria ottenuta sul campo della Roma: "Potevamo fare 4-5 gol, abbiamo un DNA offensivo. Siamo un bel gruppo, dopo quello che è successo in estate ci siamo ancora più uniti. È bello vedere che anche i giovani giocano con personalità; c'è grande serenità, merito dello staff e della dirigenza. Ci stiamo divertendo, pensiamo alle prossime due partite in casa. Sarà dura, dobbiamo stare attenti".

Sei un leader della difesa. Chiunque giochi al tuo fianco, gioca bene.

"Sento sicuramente la responsabilità. Ringrazio tutti per i complimenti. Io mi diverto, ho giocato un calcio diverso a Udine, più difensivo. Ora ho anche qualche rimpianto perché avrei voluto trovare prima mister Mihajlovic. Dieci anni fa, poteva cambiare tutto. La società ha lavorato benissimo: sono andati via giocatori importanti, ne sono arrivati altri. Nonostante le tante difficoltà che abbiamo incontrato, stiamo crescendo. Il mercato è stato intelligente: sono arrivati a gennaio giocatori che fanno la differenza. Per ora va tutto bene, ma nel calcio non si sa mai".

Ora siete sesti. Cosa serve per tenere il passo?

"Dobbiamo continuare a giocare così, come nel primo tempo contro il Brescia, o come abbiamo fatto fino al rosso di Bani contro il Verona. Potevamo stare 3-0 contro una squadra che ha messo in difficoltà tutti. Adesso dobbiamo sbloccare subito le sfide, altrimenti faremo fatica. Testa al Genoa".