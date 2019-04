TMW - Danilo-Inter: sondaggio Valencia e cifre in ballo. Le ultime

Fonte: ha collaborato Andrea Losapio

© foto di J.M.Colomo

Danilo e il Manchester City, un matrimonio ai titoli di coda. Il futuro può parlare italiano, almeno questa sarebbe la volontà del terzino brasiliano. Per il quale l'entourage ha già intavolato ben più che una discussione con l'Inter: una proposta, quella nerazzurra, che al momento si fermerebbe a 18 milioni più bonus. Cifre: Danilo guadagna coi Citizens attualmente 4,5 milioni di euro a stagione. Lo status di extracomunitario, peraltro, impone al club acquirente una scelta importante che pare, per adesso, non convincere del tutto la Juventus. Paratici stima da sempre il giocatore, è vero, che sarebbe felice di giocare nella squadra del suo migliore amico, Alex Sandro. Però l'orizzonte di mercato dei bianconeri al momento è in stallo sul fronte Danilo per il quale piuttosto c'è il sondaggio del Valencia. Gli spagnoli possono alzare la proposta a 24 milioni, Danilo preferirebbe l'Italia anche a livello di stipendio: con l'Inter potrebbe arrivare una fumata bianca tra i 3,5 e i 4 milioni a stagione. La società nerazzurra, peraltro, gli garantirebbe un accordo di un anno più lungo di quello attuale, ovvero fino al 2023. Domani nuovi contatti tra le parti. Per un affare non ancora definito ma in piena evoluzione.