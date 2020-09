tmw Darmian dal Parma all'Inter? Il ds Carli: "Affare impacchettato prima del mio arrivo"

vedi letture

Lunga intervista concessa ai taccuini di TMW da Marcello Carli. Da poco meno di un mese direttore sportivo del Parma, il dirigente toscano s'è raccontato ai nostri microfoni in un botta e risposta che domani verrà pubblicato nella sua versione integrale. E sulla trattativa che dovrebbe portare Matteo Darmian dal Parma all'Inter ha confermato che sono in essere accordi tra le società definiti ben prima del suo arrivo.

Darmian all'Inter è frutto di un accordo precedente al suo arrivo? E' una trattativa già impostata e definita?

"Non definita, ma ad essere sincero confermo che questa trattativa era già stata impostata. Io sono arrivato ora, da circa un mese, ma poi tra la prima settimana, capire e vedere... sono effettivamente qui da 15 giorni. E se le cose erano già state impostate e io sono la persona che deve portarle in fondo non rinnego certo quello che già era stato fatto. Su Darmian c'è un discorso impostato da tempo, è possibile che il ragazzo andrà all'Inter e non nego la cosa. E' una cosa un po' impacchettata, c'era un mezzo accordo con l'Inter e credo che questo accordo verrà rispettato".

Domani alle ore 16 l'intervista integrale a Marcello Carli, nuovo direttore sportivo del Parma