Fonte: Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Matteo Darmian vuole tornare in Italia: non una novità, per il difensore classe '89 del Manchester United, che in questa stagione ha trovato meno spazio con i Red Devils e soprattutto sembra ormai aver deciso di voler riabbracciare la Serie A. Secondo quanto raccolto da TMW, il suo entourage avrebbe avuto nuovi contatti con Inter e Juventus. Pur avendo ribadito la propria stima nei confronti del giocatore, le dirigenze dei due club avrebbero altresì confermato una certa freddezza, almeno per ora, nei confronti di questa ipotesi.