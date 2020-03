tmw Davide Lippi: “Coronavirus e salary cap, così cambia il mercato cinese”

vedi letture

“Non vanno considerati soltanto gli effetti del Coronavirus, ma anche quelli di regolamentazione del Governo Cinese relative al cambio delle regole sugli stranieri e gli stipendi”. Così a TuttoMercatoWeb intervistato per la rubrica “A ti per tu” l’operatore di mercato Davide Lippi, figlio dell’ex ct della Nazionale Italiana e Cinese Marcello e profondo conoscitore del calciomercato cinese dove è stato protagonista di numerose trattative. “Se tanti giocatori avevano scelto di sviluppare la propria carriera in Cina in virtù degli emolumenti, adesso potrebbero anche ripensarci: il Coronavirus ha spaventato le persone, ma di base - spiega Lippi - il tetto salariale ha allontanato i calciatori importanti dal mercato cinese. Infatti recentemente non ci sono stati grossi spostamenti milionari. Perché il salary cap? Il Governo Cinese ha fatto determinate cose per la crescita del movimento calcistico in Cina. I contratti in essere, comunque, vengono rispettati. Poi dipenderà dalle parti in causa. Addii per il Coronavirus? Ognuno ragiona con la propria testa”.