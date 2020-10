tmw Davide Lippi: "Favorite per lo Scudetto? Le solite, ma c'è anche l'Atalanta"

vedi letture

Davide Lippi , nel suo intervento ai microfoni di TMW, parla così delle favorite per lo Scudetto: "Juventus, Inter e ci mettiamo dentro anche l'Atalanta. Napoli anche ma la mettiamo un pochino dietro, c'è Gattuso, gli faccio un in bocca al lupo e poi c'è Politano, farà bene sicuramente".

Your browser does not support the video tag

Davide Lippi: "Hakimi gran giocatore. E con Borja Mayoral ci sarà da divertirsi" © video di Lorenzo Marucci