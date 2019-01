TMW - Davids: "Juve, lo scudetto non basta più. Matuidi, che giocatore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Pitti Bimbo a Firenze era presente oggi Edgar Davis, l'ex centrocampista di Juventus e Milan. L'olandese - prorietario del marchio Monta Junior - ha parlato di calcio, in particolare proprio dei bianconeri e dei rossoneri. "E' chiaro che quest'anno la Juve può vincere anche la Champions, con CR7 ci sono più possibilità. Ed è anche evidente come ormai alla Juve il campionato non basti più: certamente la squadra di Allegri sta facendo qualcosa di straordinario ed è nella storia del calcio italiano".

Chi le piace come giocatore e c'è qualcuno che le assomiglia?

"Il calcio è un po' cambiato, comunque mi piace molto Matuidi. Dopo il mondiale lo vedo cresciuto e a mio parere può ancora migliorare. Ho fiducia in lui"

Passando al Milan che effetto le fa Gattuso in panchina?

"Mi piace tantissimo, in campo ha dato sempre tutto per vincere e ora è bello vederlo alla guida del milan, con cui sta facendo bene. Peccato per la sconfitta in Supercoppa"

Che pensa del caso Higuain?

"Higuain mi piace, ha fatto bene al Napoli e alla Juve, speravo facesse bene anche al Milan perchè penso sia un grande giocatore che può progredire ancora"

Piatek lo conosce?

"Non bene. In ogni caso Gattuso, Maldini e Leonardo sono capaci di valutare il giocatore adatto al Milan".

Parliamo dei talenti olandesi, tra questi De Ligt, inseguito di recente anche dalla Juve

"E' un giovane molto bravo, ha talento e capacità ma quando esci dal tuo paese per giocare nelle big il discorso può essere diverso. Mi auguro che continui così. Sono forti anche De Jong e Kluivert: in Italia bisogna dare il tempo di ambientarsi".

Chiusura sul razzismo negli stadi italiani. Che idea si è fatto?

"Non riesco a capire come possa succedere una cosa del genere. Anche perchè ormai in tutte le squadre ci sono giocatori di colore. E allora come dovrebbero comportarsi con loro? I club devono parlare con i tifosi, questo non è il comportamento giusto: siamo nel 2019 e non può accadere tutto questo. Bisogna fare qualcosa velocemente e anche di forte. io sono stato in italia più di dieci anni e mi sono trovato molto bene, per me è la seconda casa. non credo ci siano tanti razzisti, c'è un gruppo piccolo ma è necessario che smetta subito".