© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW alla vigilia della sfida di Europa League con l'Inter, il centrocampista dell'Eintracht Francoforte Jonathan de Guzman ha ricordato anche la sua avventura poco fortunata al Napoli: "Mi sono innamorato dell'Italia e del Napoli, ho ancora tanti amici in Campania. Ho imparato davvero molto nella vita quotidiana: la lingua, il cibo, la moda, il calcio e la passione genuina dei tifosi azzurri. A Napoli ho vissuto momenti indimenticabili, mi dispiace che sia finita in quel modo... Non avrei certo voluto lasciarla così. Ricordo più bello coi partenopei? La Supercoppa Italiana del 2014. A Doha riuscimmo a battere la Juventus contro ogni pronostico. Fu straordinario portare la Coppa a Napoli e festeggiare insieme ai nostri tifosi".