TMW - De Laurentiis: "A Sarri ho comunicato che il tempo era scaduto"

Fonte: da Napoli, Marco Frattino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato anche di come nasce la nuova formazione di Carlo Ancelotti raccontando anche della chiusura del rapporto con Maurizio Sarri nella conferenza stampa di oggi al Football Leader. "Non ci sono retroscena, a un certo punto ho comunicato che il tempo era scaduto. Non posso stare a disposizione degli altri, quando gli altri dovrebbero essere a disposizione del club. Il tempo era scaduto, così mi sono mosso e ho portato Ancelotti a Napoli. Con lui ho iniziato a collaborare, sia in due giornate romane sia con lui da Londra e ora con lui in Canada. Ieri ho trascorso la giornata, invece di essere in Lega a curare i miei interessi, a Castel Volturno dove c'è un cantiere in piedi dall'ultimo giorno di campionato. Ho mostrato al figlio di Ancelotti e al suo gruppo di lavoro la struttura di Castel Volturno. Bisogna dare smalto a quella struttura, abbiamo parlato con De Nicola (il nostro medico) per la programmazione. Così che questo nuovo gruppo di lavoro possa lavorare al meglio. Chi compriamo? Io sono molto preoccupato all'inizio, poi non ci ho ho fatto più caso. L'erba del vicino è sempre più verde, è umano. Ma non ci rendiamo conto che, durante il periodo di mercato, offendiamo calciatori che hanno offeso chi ha vestito i colori del Napoli. Dicendo chi compriamo, è come se sminuissimo chi abbiamo. C'è chi dice che un ragazzo deve andare in Cina, chi al Manchester City. Conte mi fece una corte spietata per Koulibaly, offrendo fino a 58 mln dal Chelsea. Dissi 'Antonio, abbi pazienza. Cosa ci faccio con quei soldi? Meglio che Koulibaly resti qui'. Poi dipende dalla valutazione di un allenatore, che può darmi indicazioni. Spero che Ancelotti resti dieci anni, io rappresento il Napoli e ho responsabilità. Mi muoverò sempre con quella obiettività, serve entusiasmo ma ragionato. 14 anni fa non sapevo nulla di calcio, ho preso lezioni in itinere perché ho avuto allenatori che valutano il calcio in modo diverso".