TMW - De Laurentiis: "Ancelotti capiva i no alle richieste. Conte insistente"

Fonte: da Napoli, Marco Frattino

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato anche della scelta di Carlo Ancelotti nelle dichiarazioni di oggi. "Con Carlo ci siamo sentiti negli anni varie volte. E' un uomo che mi ha dato sempre un senso di imparzialità e di serenità. Quando mi chiedeva qualche giocatore e gli dicevo che non potevo darglielo, non insisteva come Conte che mi chiamava più volte. Capiva, con dolcezza e tranquillità. Ho voluto Ancelotti perché è un grande che ha vinto ovunque, non ha smania... Se è venuto vuol dire che Napoli, società, giocatore e io gli piacciamo. Questo mi convince più di ogni altra cosa, non mi dà l'impressione di usare il Napoli per poi andare da qualche altra parte".