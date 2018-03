TMW - De Laurentiis: "Calcio cambi o i giovani passeranno ai videogames"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine dell'assemblea dell'Eca il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha detto la sua sull'incontro avvenuto a Roma al quale erano presenti anche i presidenti di Fifa e Uefa, Infantino e Ceferin: "Ancora siamo nella politica dei piccoli passi. Come Eca, contrapponendoci alla forza della Fifa e della Uefa, cerchiamo di difendere gli interessi di 400 club europei. Credo che in questi 10 anni siano stati fatti passi in avanti, nei prossimi 10 ne faremo tanti altri. Se vogliamo mantenere i nostri giovani legati a questo sport straordinario dobbiamo cambiare tutte le regole, altrimenti si annoieranno e finiranno sui videogames...".