TMW - De Laurentiis: "Cavani non era nel menù del pranzo col PSG"

Fonte: Dagli inviati a Parigi, Niccolò Ceccarini e Marco Frattino

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, al termine del pranzo istituzionale col PSG, è stato intercettato dai cronisti presenti a Parigi. Questo quanto raccolto da TMW tramite i suoi inviati: "Cavani nel menù del pranzo col PSG? Non si è parlato di Cavani, era un pranzo a tre stelle Michelin che c'erano tutte. Sono stati gentili, simpatici e calorosamente accoglienti. Tra il PSG e il Napoli continua ad esserci una linea bilaterale di corretta amicizia, al di là del fatto che ognuno opera in maniera diversa con problemi diversi. Ognuno a casa propria ha le difficoltà o le non difficoltà del caso. Gap da colmare col PSG? Non c'è un gap da parte dei club, ma c'è un gap europeo da colmare a livello delle istituzioni. Anni fa abbiamo creato l'ECA, forse bisogna accelerare il momento in cui l'ECA possa ottenere dalla Fifa e dalla UEFA dei risultati. Sono rimasto sorpreso negativamente quando Infantino, durante l'incoronazione di Gravina, inneggiava alla giustizia sportiva senza sapere che, a torto, la giustizia sportiva in Italia è una cosa che non sta funzionando da tempo. Cosa manca al Napoli in Europa? Il Napoli da 9 anni è una forza propellente. Il Napoli è sempre stato sfortunato a livello di estrazioni, si è sempre incontrato con squadre 'cazzute'. Se noi oggi saremo altrettanto cazzuti potremo giocarcela alla pari, altrimenti li aspetteremo a Napoli. Il campionato? Che volete che vi dica... il campionato si gioca nelle ultime 8 giornate. Ancelotti più bravo di Tuchel? Lui non ha bisogno di voti. Ha dimostrato di essere un top coach".