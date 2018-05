TMW - De Laurentiis: "Chi eserciterà la clausola non ama troppo il Napoli"

Fonte: da Napoli, Marco Frattino

Il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha parlato del mercato del Napoli. "I tifosi giocano al Totocalcio da sempre, è una necessità emotiva e di compensazione per chi dentro casa non gioca abbastanza. Abbiamo una squadra forte, ci sono clausole rescissorie se qualcuno vorrà esercitarla vorrà dire che non ama il Napoli. Per uno che possiamo perdere ci sono quattro che possono arrivare, per l'esperienza di Ancelotti e per le nostre possibilità economiche. Ora bisogna capire una cosa: per vincere non basta l'acquisto, urgono nervi saldi e capacità di saper fare tesoro di qualcosa da stabilire. Cerco sempre di non cambiare, spesso avete offeso i nostri calciatori non considerandoli così forti. Sono forti ed erano già forti".