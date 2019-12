TMW - De Laurentiis: "Ibra? Ci ho pensato con Ancelotti, ora altre priorità"

Fonte: Dagli inviati, Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente stasera al Principe di Savoia, ma non alla festa per i 120 anni del Milan, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha riposto ad alcune domande dei cronisti presenti. Questo quanto raccolto da TMW: “Ibrahimovic? Abbiamo pensato a Zlatan con Ancelotti, ora prima di pensare a lui ho altre priorità: rimettere in sesto una squadra che deve giocare in un modo diverso”.



Mertens?

"Ha un contratto tale che può andare da tutte le parti meno che in Italia".

Perché Gattuso?

"Perché nel Milan praticava bene il 4-3-3 e il Napoli è riconosciuto in tutta Europa per giocare con questo modulo".