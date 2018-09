TMW - De Laurentiis: "In Italia tutto da rifondare. Gravina mi è piaciuto"

Fonte: Dal nostro inviato a Belgrado, Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ci sono calciatori che ancora non abbiamo capito. Voi giornalisti a volte li considerate dei principianti, altri dei fuoriclasse. Qual è l'obiettivo? Non posso fissare nulla, sappiamo di avere un girone molto difficile. Non capisco cosa ci faccia il Liverpool in terza fascia, a questo punto noi dovevamo stare in prima... E' tutto da rifare da rifondare, anche in Italia siamo nel caos completo. Un po' siamo nelle mani di Lotito, un po' Fabbricini perde il timone. L'altro giorno ho incontrato Gravina e mi ha fatto un'ottima impressione, ha capacità di sintesi e sa cosa dobbiamo fare per ripartire", ha detto il presidente del Napoli a margine della rifinitura della squadra al Marakana di Belgrado.