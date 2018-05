TMW - De Laurentiis: "La Lega ingaggi gli arbitri. Devono essere indenni"

Fonte: da Napoli, Marco Frattino

Nel corso della conferenza stampa al Football Leader di questa mattina, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato del VAR e degli arbitri italiani. "Non voglio fare un j'accuse. Il problema è che a me, per usare un verbo napoletano, mi ha 'sfasterato' quando pilatescamente viene introdotto il principio del Var ma ai club viene negata la possibilità di non avere contrapposizione con la classe arbitrale. Un arbitro è una persona equidistante, se appartiene a una categoria inserita in una qualunque associazione federativa, è un errore. Quell'associazione darà voti, dovrà schierarsi e crea sbilancio. Credo che nel calcio, per un problema anagrafico, si sia vissuto su un compromesso conveniente. Quello dell'ignoranza, della non conoscenza. Nel '96, durante un governo Prodi, Veltroni trasformò i club in SpA con finalità lucrative. In quel momento Serie A, B e C dovevano essere rifondate. In Inghilterra non esiste legame tra la Premier e la Federcalcio, così come credo che la classe arbitrale dovrebbe essere assunta e pagata profumatamente e ammonita, se il caso, dalla Lega di A. Dovrebbero essere nostri dipendenti, non bisogna dargli il carico negativo di essere messe contro le tifoserie. Anche se poi c'è tifo e tifo, il Napoli ha 38 milioni di veri tifosi più 120 milioni di tifosi che considerano il Napoli come seconda squadra del cuore", ha detto.

Prosegue De Laurentiis: "Bisognerebbe ingaggiare gli arbitri, da parte della Lega. Con l'inserimento del Var, è un esperimento e vuol dire che tutti siamo propensi a non criticare. Restiamo nel dubbio ma almeno discutiamone. Perché lasciare il malcostume della dietrologia? Si dice che la Juve abbia da sempre una forza sulla classe arbitrale, anche a Pechino quando si comportò male col Napoli. Con Calciopoli la classe arbitrale ha avuto un rapporto particolare, vogliamo dimenticare ma lo ha avuto. Per questo la classe arbitrale dovrebbe essere tenuta fuori da ogni dubbio, come il Var. Ho rispetto per Rizzoli, ma chiedevo: 'Forse ci sono troppi se e troppo ma'. Dovremmo metterci intorno a un tavolo con arbitri, società e calciatori per stilare un documento, un regolamento di cosa è verificabile o meno col Var. Una volta definito, non ci sono più se e ma. Nella cabina di regia, che deve essere centralizzata, servono tecnici e non arbitri. Gli arbitri devono essere indenni, non possiamo dichiarare guerra ogni volta ai direttori di gara. E' una comunicazione errata, per questo di vedono scene particolari nei campetti dei ragazzini. Dovremmo chiedere al Ministro della Pubblica Istruzione di inserire il calcio come materia dal punto di vista tattico, teorico. Ho preso mio nipote John, vedevo che stava smanicando sui campi. Aveva 7 anni, a 8 anni ho assunto un coach personale e gliel'ho messo a disposizione. A Dimaro abbiamo iniziato con 4 ore al giorno, quest'inverno l'ho iscritto in una scuola calcio a Roma. Lui ora conosce a memoria tutti i calciatori del mondo, quando viene mi chiede chi abbiamo comprato. Il calcio è un gioco collettivo, allora è importante cercare di seminare passione e rispetto senza odio. Il Var deve segnare passione e rispetto, senza odio. Serve trovare il modo di togliere responsabilità agli arbitri, per metterli su un piedistallo inattaccabile. Questa è la mia idea, altrimenti faremo convegni, disertazioni ma non ne usciremo mai fuori. Poi si dice che la Juve non si può combattere, onestamente sono stanco di questi discorsi. Abbiamo disputato un torneo bellissimo, è stato un errore uscire dalle coppe. Possono essere raccontate ai 38 milioni di tifosi per il mondo, quindi non giochiamo solo al San Paolo ma per tutti loro in giro per il globo".