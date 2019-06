Fonte: Dal nostro inviato, Gaetano Mocciaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L'estate è lunghissima, siamo l'unico club che non ha subito rivoluzioni interne. Ancelotti ce l'abbiamo per altri due anni e prima di comprare dobbiamo pensare alle uscite. Abbiamo già preso Di Lorenzo, che penso possa svolgere sulla fascia destra. Di attaccanti ne abbiamo a iosa, prima di decidere chi comprare e non comprare bisognerà capire chi vendere. Il terzino destro l'abbiamo già preso, ora servono un attaccante e un terzino sinistro, ma solo in caso di uscita di uno dei nostri". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine dell'Assemblea Eca a Malta, intercettato da TMW e dagli altri media presenti.

Clicca qui per l'intervista integrale