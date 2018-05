TMW - De Laurentiis: "No a Balotelli, davanti abbiamo tanti giocatori"

Lunga intervista di Aurelio De Laurentiis, raccolta anche da RMC Sport, dopo le parole alla conferenza stampa al Football Leader di Napoli. "Per quanto riguarda Balotelli, non lo abbiamo preso in considerazione. E' un bravissimo calciatore, un attaccante straordinario ma prima di tutto dobbiamo capire con Ancelotti, durante il ritiro, quali siano le possibilità del gruppo esistente. In attacco ci sono tanti calciatori, fare un torto a chi si è lasciato acquistare dal Napoli e che magari non ha mai giocato sarebbe sbagliato. L'attacco non è una priorità: abbiamo altre priorità che ben sapete".