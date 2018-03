TMW - De Laurentiis: "Sì al campionato europeo. Ma servono modifiche"

A margine dell'assemblea dell'Eca a Roma, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato delle possibili innovazioni per il calcio europeo e dell'istituzione di un campionato europeo per i top club: "Come far svoltare il calcio europeo? Intanto riducendo il numero delle squadre nei vari paesi, altrimenti non possiamo avere tutte queste competizioni. Infantino voleva proporre una ulteriore competizione per i top club e abbiamo detto di no. Non si può sempre aggiungere senza sottrarre. Io da sempre voglio fare un campionato europeo, ma questo non significa estrarre dall'urna a caso affidandosi alla fortuna. Dobbiamo fare in modo che in parallelo ai campionati nazionali ci sia un campionato europeo che si gioca tutte le settimane, andata e ritorno, fra le 20 squadre più meritevoli, ovvero le prime 3-4 dei vari tornei. Ci dobbiamo sedere e stabilire quali sono i nuovi percorsi per accedere a questo eventuale campionato. Pensate a come sarebbe bello avere il martedì-mercoledì-giovedì un campionato europeo e il fine settimana il campionato nazionale".