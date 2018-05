TMW - De Laurentiis: "Valore del Napoli superiore a Inter e Milan"

Fonte: da Napoli, Marco Frattino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di questa mattina, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di cosa manchi al Napoli per diventare una grande formazione europea. "Nulla. Se andasse su internet, verificherebbe che l'Olanda ha fatto una hit-parade dei valori dei club italiani. Noi siamo dietro la Juve, ma davanti Inter, Milan e Roma. Le milanesi hanno fatturato, per tradizione, superiore. Ancelotti? E' in una casetta in Canada (ride, ndr). Io non sapevo nulla di calcio, quando sono arrivato ho trovato grande confusione. Le uniche difficoltà nel calcio è che fai un film ogni tre giorni, senza sapere il finale. In un film usi mesi e anni di scrittura per quello che vuoi".