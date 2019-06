TMW - De Ligt-Juve, ormai ci siamo. Tardivo il rilancio del PSG

© foto di Imago/Image Sport

La Juventus ha sbaragliato la concorrenza con una mossa importante. Un'offerta decisamente più alta rispetto a quella di tutte le altre squadre interessate: il capitano dell'Ajax classe '99 Matthijs de Ligt è ormai a un passo dal trasferimento nel club campione d'Italia. La fumata bianca è davvero vicina perché c'è l'accordo sia coi lancieri, sulla base di un'offerta da 70 milioni di euro, che col calciatore.

Dodici milioni a stagione - A De Ligt un'offerta che farebbe di lui il calciatore classe '99 più pagato al mondo: 12 milioni di euro netti a stagione per convincerlo a sposare la causa bianconera. Operazione riuscita, perché con questa mossa la Juventus ha sorpassato il PSG, che pure s'era fatto di nuovo sotto con una nuova offerta (dopo la prima da 7.5 milioni di euro) da 10 milioni di euro a stagione.

PSG beffato - La Juventus è stata brava a sfruttare il passaggio di consegne in casa Paris Saint-Germain, il passaggio da Antero Henrique a Leonardo. Il primo stava infatti lavorando con l'entourage del calciatore in maniera fitta, concreta, ed era pronto a chiudere in tempi rapidissimi. Poi il passaggio di consegne che ha messo in stand-by l'operazione per qualche giorno e ha permesso al club bianconero di inserirsi, con un'offerta decisiva. De Ligt-Juventus: la chiusura è davvero vicina.