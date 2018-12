Fonte: dal nostro inviato Marco Spadavecchia

Matthijs de Ligt, difensore dell'Ajax, è il vincitore del Golden Foot 2018. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni dal palco di Torino: "Sono onorato per questo riconoscimento. La mia famiglia è molto importante per me, sono tutti qui con me, mi aiutano molto durante la stagione: genitori, fidanzata, fratelli e nonni tutti insieme. Chi mi ha comunicato la vittoria del premio? Il mio agente, Mino Raiola. La Juventus? E' un grande club. E' bello essere accostati a grandi club. Ora sono all'Ajax, non sto pensando ad altre squadra e non voglio parlare di mercato. Sono già stato qui a Torino, la cosa non vuol dire che verrò alla Juve (sorride, ndr). Ronaldo? E' un grande campione e professionista, che lavora duro tutti e giorni ed è uno dei più forti giocatori al mondo. Oggi sono all'Ajax, dove sono cresciuto. E oggi sono capitano, è un'ottimo posto dove giocare e crescere".