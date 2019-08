TMW - De Paul-Fiorentina, sensazioni positive: pronto contratto di 5 anni

Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Federico Gaetano

Si avvicina Rodrigo De Paul per la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, le prossime ore possono essere quelle buone per regalare il fantasista argentino all'allenatore Vincenzo Montella. Domani, a Milano, dovrebbe andare in scena un nuovo contatto tra il procuratore del classe '94 e il club viola. Il contratto dovrebbe essere di 5 anni, e le sensazioni sulla chiusura sono positive. Contestualmente si avvicina all'Udinese il 22enne Remi Oudin del Reims.