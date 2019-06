TMW - De Rossi-Boca, resiste l'idea. Decisione tra una decina di giorni

Fonte: Ivan Cardia

Ultime sul futuro di Daniele De Rossi. Il giocatore, com'è noto, nonostante l'addio alla Roma non ha intenzione di appendere le scarpette al chiodo. Anzi, vuole continuare a giocare, anche se non in Italia. In questo senso - secondo quanto raccolto da TMW - resiste la suggestione Boca Juniors, col ds Nicolas Burdisso che lo ha chiamato per provare a convincerlo. Al momento De Rossi è in vacanza e tornerà tra una decina di giorni. Solo allora il giocatore prenderà una decisione sul proprio futuro.