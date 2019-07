TMW - De Rossi e il Boca, casa a Puerto Madero e scuola italiana

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi è già in clima Boca Juniors. L’ex centrocampista della Roma firmerà per otto mesi, come già raccontato, nel weekend. De Rossi ha pensato a tutto, dalla logistica all’istruzione per i figli. Prenderà casa a Puerto Madero e ha già scelto la scuola dove far studiare i figli, si tratta di un istituto italiano tra i più rinomati. Tutto pronto per la nuova avventura, Daniele De Rossi scalpita...