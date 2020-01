Fonte: Dario Marchetti

Daniele De Rossi è rientrato in Italia questa mattina ed è stato intercettato all'aeroporto di Fiumicino dalla stampa tra cui anche TuttoMercatoWeb.com. Queste le sue parole su Nicolò Zaniolo che ieri si è rotto il crociato: "Ho saputo... Abbiamo tanto tempo per andarlo a trovare, gli manderò messaggi in privato". A domanda precisa se avesse programmi già stabiliti per il suo futuro, l'ex capitano della Roma ha preferito non rispondere. Di seguito il video del suo arrivo.