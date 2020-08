tmw De Sanctis: "Zaniolo patrimonio della Roma. Con noi si è sempre comportato bene"

Morgan De Sanctis, ds della Roma, parla dell'attualità giallorossa a margine del premio Renato Cesarini: "Noi della Roma siamo stati la prima società a far ripartire la Primavera contestualmente con la prima squadra. Per me, pensare ad un futuro fuori dalla Roma mi rimane difficile. Non escludo nulla. Oggi sono concentrato dentro la Roma".

Su Zaniolo: "Mi è toccato fare un richiamo a Fabio Capello. Secondo la Roma era stato troppo avventato in alcune dichiarazioni su Zaniolo. Nicolò rappresenta un patrimonio del calcio italiano e soprattutto della Roma. Da quando è alla Roma si è sempre comportato bene, è un giocatore che ha qualcosa in piu che lo rende speciale".