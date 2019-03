Fonte: Da Milano, Thomas Rolfi

Durante l'evento a San Siro dal titolo Il Foglio a San Siro, Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, ha dichiarato su San Siro: "Il calcio non è nostro, non è dei presidenti, ma dei tifosi. Lo stadio San Siro non è solo dei tifosi di Inter e Milan, ma è il più importante stadio italiano. Le componenti troveranno la modalità per tenere intatto un simbolo, un tempio. E' chiaro ed evidente che nella nuova logica i ricavi da stadio sono il motore economico vero e reale dei club, questo è il vero punto su cui dobbiamo riflettere. Il gap con altre leghe non è legato alle capacità tecniche di giocatori e allenatori ma - ha proseguito - è vincolato alle strutture. Si parla di 'smart arena' con spazi funzionali, per questo la Lega e le politiche territoriali hanno un problema, e il caso di Roma è emblematico. L'esperienza della Juventus è quella che ha indicato la strada, ma è un progetto che risale a 15 anni fa. Personalmente ritengo che sia complicato condividere lo stadio, anche perché le storie delle due dirigenze milanesi sono differenti. La verità è che purché si faccia va bene tutto, questa città ha bisogno di un nuovo stadio. E ogni giorno in cui ne continuiamo a parlare è un giorno perso".