© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Penso che volesse rappresentare la maggioranza dei tifosi del Verona e non concepisse come uno spettacolo venisse rovinato da venti coglioni". Nell'intervista rilasciata a margine del consiglio direttivo di oggi, l'amministratore delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo ha risposto anche al presidente del Verona, Maurizio Setti (" i nostri tifosi sono ironici non razzisti "): "Questo è il problema vero. L'obiettivo di chi fa calcio è quello di difendere il proprio prodotto. Penso che la sua dichiarazione andasse verso la protezione della città di Verona e della tifoseria nei confronti di atteggiamenti compiuti da poche unità".

La chiusura degli stadi per risolvere il problema del razzismo?

"Penso che sia la soluzione sbagliata. Il problema esiste, ma dobbiamo dargli il peso reale. Dobbiamo capire se 30 cretini possano rovinare lo spettacolo per tutti gli altri. Faremo di tutto per estirpare questa gramigna dal nostro prato di fiori. Non possiamo distruggere tutto".