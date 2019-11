TMW - De Siervo: "A Verona spettacolo rovinato da 20 coglioni"

Fonte: dal nostro inviato Antonio Vitiello

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato a margine del Consiglio svolto oggi negli uffici di Milano:

La questione razzismo?

"La nostra è una posizione durissima. Stiamo lavorando con la polizia per identificare i responsabili dei fatti di Verona con l'obiettivo che queste persone non possano più entrare in uno stadio italiano. E questo vale anche per tutti i fatti avvenuti anche in altri stadi".

Perché il presidente del Verona Setti ha minimizzato quanto accaduto sugli spalti?

"Penso che il presidente Setti volesse rappresentare la maggioranza dei tifosi del Verona e non concepisse come uno spettacolo venisse rovinato da venti coglioni. Questo è il problema vero. L'obiettivo di chi fa calcio è quella di difendere il proprio prodotto. Penso che la sua dichiarazione andasse verso la protezione della città di Verona e della tifoseria nei confronti di atteggiamenti compiuti da poche unità".

Le parole del capo degli ultrà del Verona?

"Ho letto tutto velocemente perché oggi abbiamo avuto molte cose a cui far pronte e riguarderò tutto con più attenzione. Ci sono comunque delle autorità preposte a valutarlo: in ogni caso credo che la posizione di questa persona sia personale e ne risponderà direttamente".

La chiusura degli stadi per risolvere il problema del razzismo?

"Penso che sia la soluzione sbagliata. Il problema esiste, ma dobbiamo dargli il peso reale. Dobbiamo capire se 30 cretini possano rovinare lo spettacolo per tutti gli altri. Faremo di tutto per estirpare questa gramigna dal nostro prato di fiori. Non possiamo distruggere tutto".

Il linguaggio politico ha sdoganato questo tipo di espressioni di stampo razzista?

"Credo sia un'affermazione forte. Dobbiamo cercare di pensare fino in fondo le cose. Anche il tentativo di Juric a fine partita ha una percezione del lavoro quotidiano che ha difficoltà nel capire il pensiero di microgruppi. Grazie alla tecnologia è quello di identificare e isolare queste persone che distruggono il valore della fratellanza".

La proposta di Mediapro per i diritti tv?

"È appena arrivata. La analizzeremo domani con la calma che merita. Siamo contenti e ci prendiamo il tempo tecnico per analizzarne i contorni. L'obiettivo è quello di portarla in consiglio entro la fine del mese".

L'inchiesta sulla pirateria?

"Siamo solo all'inizio: è iniziata la caccia all'uomo. Le autorità stanno rintracciando a ritroso tutte le persone che lo hanno utilizzato. Dispiace vedere che nel nostro paese le regole le si rispettino solo di fronte alle maniere forti".

A che punto scatta l'interruzione della partita per episodi di razzismo?

"Spero non accada mai. Mi auguro che saremo più bravi noi ad identificare gli autori di questi atti per rispetto degli altri spettatori e di chi fruisce il nostro prodotto in tutto il mondo. È un danno d'immagine enorme".

Il calcio italiano in Cina?

"Oggi portare una gara del campionato fuori dai nostri confini non si può. Ci auguriamo però che possa avvenire in futuro per aprirci a nuovi mercati. La Liga in questo senso è avanti così come la NBA e la NFL americana. La proposta è di avere almeno una partita a stagione fuori dai confini, per conquistare nuovi mercati".

Sky e DAZN?

"La cosa positiva per noi è che entrambe le piattaforme hanno ribadito il loro forte interesse per la Serie A, un elemento centrale nei loro progetti".