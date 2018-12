Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Il nuovo amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Mi sento come chi ha dovuto sostituire Guardiola al Barcellona, un prodotto del vivaio cresciuto all'interno di un club che lo ha fatto diventare grande. Eredito una grande squadra, un grande team, e sarà un privilegio lavorare con Micciché in questa azienda molto importante. Ringrazio le varie società per la fiducia: ho avuto un confronto con Matteo Mammì, un amico che stimo molto. La Lega è una sola adesso, non è spaccata in due. Metterò la mia esperienza al servizio di tutti e spero di poter raggiungere ottimi risultati".