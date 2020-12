tmw De Vrij-Inter, fumata bianca per il rinnovo: i dettagli del nuovo contratto

vedi letture

Stretta finale in casa Inter per il rinnovo dell'accordo col centrale di difesa Stefan De Vrij. Pilastro della difesa nerazzurra, il calciatore olandese ha raggiunto l'intesa per un nuovo contratto fino al 2025, due anni in più rispetto a quello attuale.

Fumata bianca sulle cifre, con l'ex Lazio che guadagnerà 3.5 milioni di euro a stagione più bonus: manca ancora l'ufficialità ma ci siamo, il 28enne centrale orange pronto a legarsi a lungo al club nerazzurro.