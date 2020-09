tmw De Vrij rinnova con l'Inter? Raiola: "Con calma ci sarà modo di parlarne col club..."

Dopo l'incontro in sede Inter per parlare del ritorno in nerazzurro di Andrea Pinamonti, il procuratore Mino Raiola ha parlato anche del futuro di Stefan De Vrij e del possibile rinnovo di contratto col club nerazzurro: "E' stato eletto uno dei migliori, il miglior difensore in Italia. Con calma ci sarà modo di parlare del futuro con l'Inter".

