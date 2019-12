TMW - De Zerbi: "Crescita mentale. Forse dovevo togliere prima Berardi"

Fonte: dall'inviato Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in zona mista a margine del successo esterno sul campo del Brescia. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW: "E' stata una partita pratica perché abbiamo creato meno del solito. Ma sono contentissimo per voglia, attenzione, applicazione e voglia di addormentare la partita nei momenti giusti. E' un altro step mentale in avanti, questa squadra può perdersi solo lì. Ora aspettiamo il Napoli".

L'episodio del gol del vantaggio ha girato la partita a nostro favore? "E' stato bravo Troare, così come Caputo sul secondo gol. Bene Traore, poi Obiang e Rogerio, ovvero quelli che rientravano. E voglio ringraziare Romagna, lui sa il perché. Grande partita di un grande uomo".

Come arriva il Sassuolo alla gara col Napoli? "Magnanelli ha un problema fisico, vediamo se lo riusciamo a recuperare anche perché non voglio rischiare. Toljan sarà squalificato, quindi Muldur può giocare. Berardi ha fatto 80', forse avrei dovuto toglierlo prima. Serve stringere i denti e tornare col sangue agli occhi già da domani per fare risultato col Napoli".

Le buone risposte dalla fase difensiva? "Sono contento, ma non è merito dell'allenatore, bensì dei ragazzi. Marlon sta arrivando a livelli altissimi, Romagna, Peluso e Ferrari fanno benissimo quando giocano. Ora sta andando anche la fase difensiva, dai e dai l'attenzione arriva e mi fa piacere. Magnani? Un giocatore di grande prospettiva, se mette a posto qualche problema suo non certo irrisolvibile può diventare un grande calciatore".