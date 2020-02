TMW - De Zerbi: "In una big? Non so mai se uno si possa definire pronto"

Fonte: Dagli inviati, Alessandro Rimi e Pietro Mazzara

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ospite all'evento "Amici dei Bambini" ha parlato dal palco del Palazzo Reale (premio allenatore professionista): "Locatelli? Spero vada in Nazionale. Lui ci pensa eccome. Interessa molto la crescita dei giovani, al Milan ho fatto una grande esperienza con i ragazzi e so quanto si può incidere sul loro percorso. Campionato? Non è una moda giocare in un certo modo, io voglio fare il mio lavoro divertendomi. C'è il vantaggio ma pure lo svantaggio. La qualità del calciatore in questo senso paga sempre e fa la differenza. Salto in una grande? Non so mai se uno si possa definire pronto. Alleno da sette anni, a quota 33 ero in B e non era facile. Adesso ne ho 37, bisogna comportarsi bene e proporre un'idea con coerenza".