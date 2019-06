TMW - De Zerbi: "Mi piacerebbe avere Demiral anche l'anno prossimo"

Fonte: Dal nostro inviato Antonio Parrotto

A margine della presentazione del Mapei Football Center, nuovo centro sportivo del Sassuolo, il tecnico neroverde, Roberto De Zerbi, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Questo ha la stessa importanza dello stadio, forse anche di più. Tutto si costruisce in allenamento infatti, non c'è posto migliore del centro sportivo, siamo messi nelle condizioni ideali. Il lavoro quotidiano migliora sotto tutti i punti di vista, anche sotto il profilo emotivo. Qui ci sentiremo ancora più come una famiglia".

Si è parlato tanto del suo futuro. Alla fine invece resterà.

"Sì, la mia idea è sempre stata quella di migliorare la squadra, sia sul mercato che in campo giorno dopo giorno. Alcune voci erano vere, altre sono state inventate. Gli interessamenti fanno piacere ma sono felice qui".

Le fanno piacere le parole di Squinzi che ha parlato di Champions League?

"Sicuramente sì. L'ambizione sua si sposa con la mia, non sono traguardi possibili da raggiungere subito ma se si avrà coraggio anche sotto il profilo economico nei prossimi anni ce la potremo fare".

Cosa spera di fare meglio della passata stagione?

"Non butto niente dell'anno scorso, anche se non abbiamo ottenuto sempre il meglio. Vogliamo togliere i difetti e lasciare i pregi. Vogliamo capire chi vorrà andare via e chi invece è motivato a restare. Vedremo poi come aggiungere qualità nella rosa. Vogliamo diminuire il gap con quelle che ci sono arrivate davanti".

Le piace Caprari?

"Sì, mi è sempre piaciuto".

Demiral resterà?

"Non lo so. Mi piacerebbe averlo con me anche l'anno prossimo. Abbiamo tanti nomi e le idee chiare ma nel mercato servono sempre diverse strade da seguire".

L'Atalanta ha fatto un percorso straordinario. Le piacerebbe ripercorrere le tappe dei nerazzurri?

"Tutto passa attraverso il lavoro. Servono anche le idee chiare e vogliamo migliorarci".